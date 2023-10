Kvaratskhelia in gol con la Georgia nella partita di qualificazione all’Europeo (VIDEO)

Georgia-Cipro finisce 4-0. Khvicha in campo per 85′ minuti, segna al 58′ e prima di uscire fornisce l’assist per il terzo gol

Se dici Georgia, è subito Khvicha Kvaratskhelia. Oggi in campo contro Cipro per l’ottavo turno di qualificazioni europee. In campo subito dal primo minuto il georgiano del Napoli. Sul prato c’è anche un po’ di Napoli, non solo per la presenza di Kvara, ma anche per i parastinchi del calciatore:

Il primo tempo scivola via sullo 0-0. Alla ripresa si accende la Georgia, ma soprattutto Kvaratskhelia che al 58′ riceve palle su un’imbucata centrale, si avvia verso la porta con la punta del destro anticipa l’intervento del portiere:

L’esterno del Napoli gioca 85′ minuti durante i quali fornisce pure l’assist per il gol del 3-0 di Shengelia.

Un tocco di prima che permette al compagno di liberarsi e calciare e segnare. Torna protagonista quindi, Kvaratskhelia nella sua nazionale. A Napoli ha già fatto vedere sprazzi della sua qualità, adesso ha solo bisogno di ritrovare continuità. A Verona, contro la squadra di Baroni, avrà la possibilità di dimostrare tutto il suo repertorio, assist, gol e giocate vincenti.

Nell’ultima intervista concessa ad As, Kvaratskhelia dichiarava:

«Come calciatore, sai che non puoi sempre essere all’altezza di ciò che ti viene chiesto. Devi essere consapevole che momenti come questo ti toccano e servono a migliorare il tuo gioco. Non mi interessano le critiche: mi interessa solo aiutare la squadra, non importa se è con un gol o un assist. Certo, mi è mancata la sensazione che si prova quando si segna un gol».

«Sento l’amore di queste persone ogni volta che metto piede fuori casa e non potrei essere più grato. Senza di loro, non saremmo arrivati così lontano. Sentirsi così avvolti ti dà un’energia diversa. La cosa bella è che non importa lo stadio o la città in cui andiamo, c’è sempre un napoletano sorridente pronto a darti affetto».

