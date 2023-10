Napoli, la maglia ufficiale sold out senza “la macchia di pomodoro” (Marca)

Era quasi un’offesa per i tifosi partenopei: “Tutto esaurito da quando abbiamo tolto la macchia di pomodoro, il rosso e il blu non possono coesistere… è un’umiliazione”

La nuova maglia ufficiale del Napoli è un vero e proprio successo, dopo la speciale presentazione. Marca scrive:

“Tre mesi fa, il Napoli ha presentato la sua nuova maglia per la stagione 2023-24 in un lancio decisamente più speciale rispetto agli anni precedenti. Un lancio che ha riempito di orgoglio una città, che l’ultima volta che ha potuto goderne è stato ai tempi di Diego Armando Maradona. Così, l’autoproduzione del Napoli, che difenderà il titolo dopo i successi del 1987 e del 1990, insieme all’Emporio Armani è stata un successo clamoroso. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, e sua figlia Valentina, stilista e autrice della nuova maglia celeste, hanno tenuto quel giorno un evento che ha reso impossibile trovare una maglia ufficiale del club in un qualsiasi negozio oggi. Prima per i tifosi partenopei era quasi un’offesa: “Tutto esaurito da quando abbiamo tolto la macchia di pomodoro, è che il rosso e il blu non possono coesistere… è un’umiliazione”, raccontano di una città con un grande riconoscimento nella moda maschile. Lete, uno dei principali imbottigliatori di acqua minerale del Paese, ha lasciato il posto a Msc Crociere per togliere il colore rosso diciotto anni dopo. E ora, non c’è modo di trovare da nessuna parte la maglia da 130 euro o quella da 49,50”.

La maglia del Napoli

La presentazione è stata fatta infatti sulla nave da crociera MscWorld Europa, una delle navi da crociera più grandi del mondo e tra le più avanzate dal punto di vista tecnologico e ambientale. Questa è la prima che, dopo 33 anni, può fregiarsi del tricolore cucito in petto. Novità per quanto riguarda gli sponsor: come annunciato, addio a Lete che sarà rimpiazzata da Msc, e ad Amazon che verrà rilevata da Ebay! Le maglie hanno bordino tricolore sul collo e sulle maniche. La prima è chiaramente azzurra, in tonalità più chiara rispetto a quelle viste negli ultimi anni. La seconda divisa è bianca, con il golfo di Napoli e il Vesuvio fotografato a tinte sbiadite a far da sfondo.

