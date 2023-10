Mourinho: «I rumors sull’esonero? Io non faccio vita sociale, vivo isolato e lavoro per la Roma»

A Dazn: «Dybala non è ottimista sulle condizioni del ginocchio e quindi io non sono ottimista. Non sono contento della classifica»

Mourinho a Dazn dopo Cagliari-Roma 1-4

Angelo Mangiante a Sky: «Per Dybala trauma contusivo distorsivo, bisogna aspettare per capire se dovesse esserci l’interessamento dei legamenti. La Roma ha dato le risposte che voleva Mourinho, si è compattata attorno al portoghese. Dopo Marassi, Mourinho è ripartito con tre vittorie di fila».

Dybala.

«Non c’è ottimismo, mi fido sempre molto dei giocatori. Quando lui non è ottimista, io non sono ottimista, bisogna aspettare ovviamente l’esito dei giocatori. Gli ho chiesto come si sentisse, lui non è ottimista. I medici parlano dopo gli esami».

La Roma con i due mediani.

«Abbiamo cercato un po’ più di solidità. La partita di Genova stranissima, infortuni e gol presi nei primi minuti. Abbiamo impiegato tanto tempo ad analizzare quella partita. Dovevamo cercare più solidità. Non abbiamo sofferto contropiede, campo aperto, trovato un po’ più compattezza. Oggi era una partita dura per noi, in panchina a centrocampi c’erano solo i bambini».

La società ha definito fake news le notizie dell’esonero.

«Io lavoro con i giocatori ogni giorno e con questo staff molto vicino, i magazzinieri, il mio staff, i medici, siamo lì ogni giorno, lavoriamo insieme. Abbiamo pensato solo a vincere partita dopo partita, non pensiamo ad altro. Vivo molto isolato, non ho vita sociale tremenda, sono molto tranquillo, vivo isolato del rumore di fuori che qualche volta arriva. Non sono bambino, so perfettamente quello che voglio per me, tranquillo, molto contento perché abbiamo vinto la partita non molto contento degli 11 punti, dovevamo fare di più, ma non siamo molto lontani dai posti dove vogliamo stare, siamo equilibrati. Perdere Dybala per abbastanza tempo. Cerchiamo di recuperare i quattro che oggi non ci sono».

«Io ho un contratto fino a 30 giugno, so quello che voglio: dare tutto quello che posso dare alla Roma, non c’è nessun problema con me. Sono molto felice, la Roma ha vinto, sono per fare felice i ragazzi».

