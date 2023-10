Mbappé sceglie il silenzio: non parlerà prima della qualificazione a Euro2024

Mbappé sceglie la strada del silenzio: non parlerà con i giornalisti prima della qualificazione agli Europei. Il capitano della nazionale francese non vuole avere tutte le attenzioni su di sé.

Il giovane capitano della nazionale francese, Kylian Mbappé, sceglie la strada del silenzio: come è già successo negli ultimi due ritiri della Nazionale francese, non lascerà dichiarazioni ai giornalisti prima che la squadra avrà ottenuto la qualificazione matematica agli Europei del 2024.

«La mia presenza ci distoglie da ciò che è essenziale.» Queste sono le parole del capitano francese, riportate da “Le Parisien“. Secondo la testata francese, Mbappé durante l’ultimo ritiro avrebbe motivato la sua scelta ai compagni di squadra dicendo che la sua presenza in conferenza stampa avrebbe potuto “offuscare il messaggio“. All’epoca l’attaccante temeva che la stampa gli avrebbe chiesto del Real Madrid, invece di concentrarsi sul risultato ottenuto dalla nazionale.

Deschampes, ct della nazionale francese, aveva commentato così: «Non c’è l’obbligo di avere sempre il capitano, può essere il vice-capitano o un giocatore che dovrebbe essere importante nella partita successiva. L’interesse della squadra francese ha sempre la precedenza. So bene che voi avete molto interesse per Kylian. Se prendiamo la sua ultima conferenza stampa, non credo che voi abbiate fatto molte domande sulla squadra francese.»

Il silenzio di Mbappé è il gesto di un capitano che non vuole sporcare l’ambiente della nazionale con polemiche che riguardano solo lui. È la scelta di un giovane talentuoso che rispetta i compagni e che sa che sarebbe ingiusto portare tutta l’attenzione su di sé. La dimostrazione che per lui conta solo il campo e fare bene, tutto il resto è solo una distrazione dagli obiettivi personali e di squadra. È anche comprensibile la sua scelta di parlare dopo la qualificazione agli Euro2024: sarebbe difficile per i giornalisti non concentrarsi sul risultato della squadra.

Intanto, anche il vice-capitano Griezmann diserterà la conferenza stampa alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam. A risponde alle domande dei giornalisti sarà Aurélien Tchouaméni, che accompagnerà il ct Deschampes prima di tornare ad allenarsi in campo con i compagni.

I blues sono concentrati su un solo obiettivo: ottenere la qualificazione, che potrebbe arrivare in caso di vittoria contro l’Olanda.

