Maresca avvisa Mancini: «Alla prossima vai fuori» (Corsport)

È stata una partita nella partita, durante Inter-Roma, scrive il Corsport, ma i due avevano precedenti

Il match di ieri tra l’Inter e la Roma era molto atteso soprattuto per il ritorno a casa del “traditore” Lukaku. Si sono scritte pagine sull’attesa dei tifosi nerazzurri e sull’accoglienza che avrebbero voluto riservare a Lukaku, ma la agar in campo è stata di altro tenore e soprattuto ha parlato il campo e il gioco e non i fischietti tanto temuti.

In campo si è vista la differenza tecnica degli uomini di Inzaghi, ma anche le assenze pesanti della Roma di Mourinho, ma è andata anche in scena una partita nella partita, cioè la ‘sfida’ tra il capitano della Roma Mancini e l’arbitro Maresca. Ammonito dopo soli 13′ per un fallo su Lautaro, è stato graziato dal direttore di gara che gli ha risparmiato il secondo giallo e quindi il rosso per un ‘vaffa’ di troppo.

Il Corriere dello Sport scrive a riguardo

Intorno al 15′ Mancini s’avventa di scatto sull’arbitro, reo di non aver fischiato un fallo di Thuram su N’Dicka, lo trattengono all’atto dell’ammonizione Cristante e Llorente. Maresca lo avvisa e per farlo usa le maniere spicce: «È passato un quarto d’ora, alla prossima vai fuori». E per dare forza al suo discorso, usa il dito indice della mano destra. Magari troppo. O no, non sappiamo cosa abbia detto Mancini. Ma quello che ha fatto a 5’ dal 90’ sì, alza il braccio destro come a mandare a quel paese l’arbitro. Che lo grazia.

I due avevano anche precedenti

mancini hates maresca like us // pic.twitter.com/VOfLzikGTv — 𝗔𝗦 𝗥𝗢𝗠𝗔 𝗔𝗥𝗖𝗛𝗜𝗩𝗘; (@asromaarchive) May 7, 2023

Alla fine dell’incontro anche Mourinho ha di che lamentarsi

A fine match lo Special One, che ha seguito la gara in tribuna perché squalificato, ha parlato di mancanza di rispetto nei confronti dei suoi calciatori da parte dell’arbitro (“l’atteggiamento di Maresca nei confronti di Mancini e Ndicka dimostra tutto)” e del “regalo della Lega” che ha fatto giocare la Roma domenica e non lunedì, sebbene avesse giocato giovedì in Europa League. Polemiche a parte, i giallorossi non sono mai stati in grado di impensierire l’Inter.

ilnapolista © riproduzione riservata