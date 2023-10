La questua di Zhang per tenersi l’Inter con interessi quasi da usura

Zhang sta facendo il giro di tutti i grandi “credit fund”, per provare a rifinanziare il prestito di 275 milioni e interessi al 12% che ha con Oaktree

Mentre i giornali italiani celebrano l’Inter “più completa dell’era Marotta”, e il suddetto Marotta preannuncia un suo successivo impegno in politica (“da tecnico, senza tessere”), finisce sempre un po’ sotto al tappeto la friabile (eufemismo) situazione finanziaria del club. In questi giorni Steven Zhang sta facendo il giro di tutti i grandi “credit fund”, nel tentativo di racimolare fondi per rifinanziare il prestito concessogli da Oaktree quasi tre anni fa in scadenza a maggio 2024.

Parliamo di un prestito ad interessi da quasi strozzo: 275 milioni di euro al 12%, per un conto finale di oltre 350 milioni.

Zhang vorrebbe restare al comando dell’Inter, e quindi ha bisogno che qualcuno gli presti dei soldi per ripagare il precedente prestito.

Il Sole 24 Ore scrive che per l’operazione ha scelto Goldman Sachs. E che le discussioni più proficue – riporta Calcio e Finanza – “al momento sarebbero con due gruppi finanziari statunitensi, cioè Sixth Street e Ares Management, società internazionali che hanno già un forte track record nei maxi-finanziamenti al calcio”.

Sixth Street ha già venduto per il Barcellona i ricavi futuri da diritti tv. Ares ha consentito al Chelsea di raccogliere oltre 460 milioni di euro per riqualificare Stamford Bridge e per allargare il suo progetto di multiproprietà.

Il problema – scrive Calcio e Finanza – “resta quello del tasso d’interesse che potrebbe essere applicato al nuovo prestito, cioè la sua onerosità“.

L’alternativa, alla quale sta lavorando Raine Group, “è invece quella della cessione del club”. Zhang rischia di restare col cerino in mano e di consegnare il club a Oaktree con l’escussione del pegno.

