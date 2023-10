Il Napoli è la squadra con più gol e assist di giocatori entrati dalla panchina

Il Napoli ha avuto sei gol dalla panchina, due da Politano. Solo Lautaro Martinez ha fatto meglio. Tre invece gli assist dei subentrati

Il Napoli è la squadra con più gol e assist di giocatori subentrati a partita in corso. A conferma che la rosa a disposizione di Garcia è una delle migliori del campionato. E che non è il caso di polemizzare troppo per i calciatori che non sono nella formazione iniziale. Ormai è un dato acquisito: i cinque cambi hanno rivoluzionato il calcio e la profondità della rosa è diventato ancor più uno degli elementi determinanti.

Il Napoli è in testa in questa speciale graduatoria della Serie A, con sei gol di calciatori che avevano cominciato dalla panchina. Segue l’Inter con cinque (di cui quattro dal solo Lautaro Martinez a Salerno contro la Salernitana) e il sorprendente Lecce con quattro.

Il Milan ne ha segnato appena uno. La Juventus è a zero.

Nella classifica del Napoli, in testa c’è Politano che di reti da subentrato ne ha segnate due. A uno ci sono Osimhen, Raspadori, Gaetano, Simeone. Ovviamente in testa alla classifica c’è Lautaro con l’exploit di Salerno.

Politano che proprio oggi è stato escluso dalle convocazioni di Luciano Spalletti per la partite della Nazionale contro Malta e Inghilterra, gare valevoli per la qualificazione al prossimo Europeo.

Nella classifica degli assist da parte di calciatori subentrati, il Napoli è secondo con tre, alla pari della Juventus. Solo la Roma ha fatto meglio con quattro.

I tre assist sono di Raspadori, Kvaratskhelia e Cajuste. Il calciatore che ha fatto più assist entrando in campo dalla panchina è Belotti.

