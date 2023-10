Il gol di Pulisic? Nessuna certezza del tocco di mano, giusto non annullare (Corsport e Gazzetta)

“Al Var senza immagini chiare hanno confermato il campo, servono certezze non possibilità”. Non si può procedere per sensazioni”

Il gol di Pulisic? Nessuna certezza del tocco di mano, giusto non annullare. Per una volta, gli esperti di cose arbitrali sembrano. tutti d’accordo. Quel che ai telespettatori e agi ex calciatori (ieri Behrami, Parolo, Matri e Montolivo a Dazn) sembra ovvio e cioè Pulisic ha stoppato il pallone col braccio, nel burocratese del Var perde i crismi dell’ovvietà e sembra quindi che arbitro e Var abbiano fatto bene a non annullare il gol che ha dato la vittoria alla squadra di Pioli. Che è poi quel che ha detto ieri sera Marelli a Dazn.

L’arbitro è Piccinini. Il Var Di Paolo.

Cominciamo dal Corriere dello Sport

Pulisic ferma il pallone: da una telecamera (laterale alla porta) sembra più con il bicipite destro (fortissima sensazione, quasi certezza), da un’altra (fronte alla porta) con petto-ascella. Lunga revisione a Lissone, poi la decisione di confermare il gol: senza immagini chiare hanno confermato il campo, servono certezze non possibilità.

Il rosso a Maignan: non per Dogso (nell’uscita tocca anche il pallone, anche se prima l’avversario) ma per grave fallo di gioco. Ginocchio alto sulla gola di Ekuban, irruenza sproporzionata, messa a repentaglio l’incolumità dell’avversario.

Voto a Piccinini 6,5

GAZZETTA

Lunga e complicata revisione sul gol di Pulisic all’86’ per un presunto controllo di braccio da parte dello statunitense sul cross di Musah: in sala Var non trovano l’immagine che chiarisca che il pallone sia stato smorzato col braccio, il protocollo in questo caso non può che lasciare la decisione presa sul campo. Corretto il rosso a Maignan al 96’ dopo revisione al monitor: si tratta di grave fallo di gioco e non di Dogso (negare l’evidente opportunità di segnare una rete) da parte del portiere francese, che in uscita con il ginocchio alto colpisce in modo accidentalmente violento Ekuban sotto il collo. Corretto il secondo giallo per il portiere del Genoa Martinez: piede alto su Musah, ma errore grave fermare il gioco mentre Leao vola verso la porta.Voto a Piccinini 4,5

LE PAROLE DI MARELLI E IL GOL DI PULISIC

«Il gol di Pulisic è uno dei misteri buffi del calcio, lo abbiamo rivisto anche noi, abbiamo guardato tutte le inquadrature, non c’è una singola inquadratura dalla quale emerga con certezza che c’è stato un colpo di braccio. Possiamo intuirlo, questo lo concedo, ma per intervenire il Var deve avere la certezza. Un’immagine in cui si vede il tocco del braccio non c’è. In questa immagine non c’è la profondità necessaria, probabilmente l’ha toccata. Ma in Sala Var devono avere la certezza del tocco di mano, non si può procedere per sensazioni.

Ancora Marelli:

«Successe due anni fa a San Siro con Milan-Udinese. Il gol di Udogie. Sembrava aver toccato il pallone col braccio sinistro ma non c’era un’immagine chiara e la rete venne convalidata, È lo stesso identico motivo.

