Dopo il gol, anche la statistica non aiuta il Napoli in questo primo tempo contro la Fiorentina

Al Napoli non bastava il danno del gol di Brekalo che la mette dentro al 7′. Quarta in proiezione offensiva devia di coscia sul palo un traversone di Bonaventura, l’attaccante croato da posizione defilata insacca il tap-in di sinistro.

Ci voleva anche la statistica di Opta che ricorda che la Fiorentina punisce spesso il Napoli in avvio di partita.

10 – Quello di Josip Brekalo è solo il terzo gol realizzato dalla Fiorentina in casa del Napoli in Serie A nei primi 10 minuti di gioco (Azzali nel 1960 e Oliveira nel 1997). Scattante.#NapoliFiorentina — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 8, 2023

A gennaio il nome di Josip Brekalo era stato accostato al Napoli da Gianluca di Marzio

“Dopo Monza e Fiorentina, che nelle scorse settimane avevano avviato dei discorsi con il Wolfsburg per il suo ritorno in Italia, anche il Napoli adesso sembra volere l’ex ala del Torino. Il club azzurro ha avviato i contatti con il Wolfsburg per provare a portare a gennaio l’esterno croato. In realtà, Brekalo rappresenta per il Napoli già una vecchia idea di mercato, ma adesso c’è l’intenzione di regalarlo alla squadra di Spalletti”.

Queste le formazioni di Napoli e Fiorentina

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

