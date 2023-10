Napoli-Fiorentina: gioca Olivera (quindi Mario Rui in panchina), Italiano sceglie Nzola

Formazione solita per Garcia, nessuna novità. Italiano opta per Kayode e Parisi in difesa. Nico Gonzalez in panchina

Napoli-Fiorentina in campo questa sera alle 20:45. Dopo un inizio di stagione non semplice, il Napoli arriva da due vittorie consecutive contro Udinese e Lecce, subendo un solo gol e segnandone otto. La squadra di Italiano, invece, ha vinto nell’ultima giornata contro il Cagliari per 3-0, ma ha precedentemente pareggiato contro il Frosinone, 1-1.

Queste le formazioni scelte da Garcia e Italiano per l’ultima partita dell’ottava giornata di campionato di Serie A 23-24.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Mario Rui, Elmas, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, D’Avino, Zanoli, Gaetano, Raspadori.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

A disposizione: Vannucchi, Martinelli, Biraghi, Sottil, Lopez, Beltran, Gonzalez, Ranieri, Infantino, Comuzzo, Mandragora, Barak, Amatucci, Kouame

Questa mattina Mario Rui era considerato titolare per Napoli-Fiorentina e si pensava che la sua presenza in campo potesse chiudere le polemiche nate dopo la sfida con il Real Madrid, quando il suo agente ha intrapreso un battibecco a distanza con Garcia imputandogli di aver avuto poco rispetto verso il terzino: «La definisco irrispettosa e sciagurata. Irrispettosa perché parliamo di un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della Serie A, fondamentale per il gioco di Spalletti ed essere trattato così credo sia irrispettoso». Dal canto suo Garcia ha spiegato in conferenza che non ha intenzione di mettersi a rispondere a tutti i procuratori che piangono: «Se replico ogni volta che c’è un agente che piange. L’importante è il giocatore. Lui è venuto da me, abbiamo chiarito. Lui non condivide le cose che ha detto il suo agente. Ovviamente vorrebbe giocare di più, a me piace che sia motivato, lui è importante in questo club. Ho sempre cercato terzini sinistri di qualità e io ho la fortuna di averne due forti a Napoli»

