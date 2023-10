Il dopo Garcia ha i volti di Conte, Marcelino, Lopetegui e Tudor

De Laurentiis ha accelerato per l’esonero. Conte sarebbe il nome copertina, i due spagnoli conoscitori del 4-3-3. Tudor più gasperiniano

Il nome che darebbe al Napoli e a De Laurentiis la ribalta mediatica e la possibilità di azzerare gli errori del passato sarebbe ovviamente Antonio Conte. L’ex ct della Nazionale, oltre che ex tecnico di Inter e Chelsea, sarebbe anche garanzia tecnica per i calciatori, una sorta di assicurazione sulla tenuta del progetto. Ovviamente Conte va pagato profumatamente ed è un personaggio difficile da gestire, non nuovo a esplosioni contro il club quando le cose non vanno bene.

Altri nomi da seguire sono quelli di Tudor (ex del Marsiglia), Lopetegui e Marcelino: loro due profondi conoscitori del 4-3-3, che amano il bel gioco. Lopetegui ha anche allenato la Nazionale spagnola. Marcelino ha appena rotto col Marsiglia per l’intervento a gamba tesa degli ultra e ha allenato Villarreal, Valencia, Bilbao.

