I saggi del Napoli hanno chiesto a Garcia di tornare a giocare come sanno. E il miglioramento si è visto

Il Correre della Sera. Il compromesso tra vecchio e nuovo siglato dai saggi. Hanno voluto che gli allenamenti fossero con partitelle 10 contro 10

I saggi del Napoli hanno chiesto a Garcia di tornare a giocare come sa. Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, torna sull’argomento principe della stagione del Napoli: il confronto tra calciatori e tecnico sul modo di giocare. Confronto che Garcia ha provato a smentire per poi sviare sul consiglio dei saggi. Ma la sostanza resta quella, peraltro svelata da Kvaratskhelia in un’intervista post-partita (Napoli-Udinese).

Scrive il Corsera chi sono i saggi del Napoli

Non solo Anguissa, nel Consiglio dei saggi ci sono Di Lorenzo, Politano, Mario Rui, Zielinski, Meret.

Garcia aveva cominciato così:

Verticalità e palla lunga a Osimhen. Il nigeriano i gol li ha anche fatti ma il Napoli si è snaturato, le distanze si sono allungate, il predominio del campo c’è stato ma la squadra è stata sistematicamente troppo bassa. «Noi vogliamo la palla tra i piedi», Kvara è stato chiaro (anche davanti ai media) e il suo talento si è liberato.

E allora ecco i saggi.

I saggi, leader dello spogliatoio con i quali Garcia ha siglato un compromesso. Chi sono? I veterani, quelli che non vogliono sentirsi dire che, se rendono meno è perché si sentono appagati, sono stufi di paragoni col passato. Il Napoli ha chiesto di tornare a giocare come sa. Ha voluto che gli allenamenti fossero con partitelle 10 contro 10 così da sviluppare meglio gli automatismi e rendere meglio nelle gare ufficiali. Oggettivamente si è visto il miglioramento.

