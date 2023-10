Hermoso dopo il gol all’Italia: «La vita dà regali meravigliosi, sono tornata ad amare il calcio»

Nel post-partita Italia-Spagna: «Quale gioia migliore che tornare e segnare il gol della vittoria. Ringrazio chi mi ha sostenuto in questi mesi».

Ritorno migliore con la sua Spagna non poteva augurarsi Jenni Hermoso, protagonista ieri del gol che ha regalato la vittoria alla sua squadra contro l’Italia per la terza giornata di Nations League femminile. Mundo Deportivo scrive:

“E’ tornata questo venerdì in nazionale per la prima volta dalla finale della Coppa del Mondo, da quel 20 agosto in cui la Spagna è stata proclamata campione del mondo e si è scatenato uno scandalo globale per il bacio non consensuale datole da Luis Rubiales, allora presidente della Federcalcio spagnola. Il gol dell’attaccante del Pachuca ha regalato la vittoria contro l’Italia all’89esimo. Ora è capocannoniere di tutti i tempi della nazionale spagnola, con 52 gol”.

Le sue dichiarazioni nel post-partita:

«Quale gioia migliore che tornare e segnare il gol della vittoria. Posso solo sorridere. L’Italia ha giocato molto bene, ma fortunatamente alla fine siamo riuscite a ottenere 3 punti molto importanti. La vita ci dà regali meravigliosi. Sono molto felice. Ho amato di nuovo il calcio. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi mesi».

HERMOSO TORNA IN NAZIONALE:

Marca: “La Nazionale spagnola è già in ritiro a Las Rozas. Tra tutte le giocatrici convocate da Montse Tomé per queste due partite, spicca la presenza di Jenni Hermoso, che non era presente alla prima chiamata fatta dalla nuova ct. Hermoso è arrivata in un van con i vetri oscurati. L’attaccante del Pachuca è stata una protagonista involontaria nella celebrazione per la vittoria della Coppa del Mondo in Australia e Nuova Zelanda. Montse Tomé, nuova ct della nazionale dopo l’esonero di Jorge Vilda, condurrà oggi la prima sessione di allenamento per preparare le partite contro Italia e Svizzera”.

