Hermoso torna in Nazionale e arriva in un van con vetri oscurati

Dopo il caso Rubiales, la calciatrice tornerà in campo venerdì contro l’Italia all’Arechi di Salerno per la Nations League femminile

Questa settimana è prevista la pausa delle Nazionali nel calcio femminile e la Spagna sarà impegnata contro l’Italia venerdì e la Svizzera martedì prossimo per la Nations League. La nuova ct Tomé non aveva convocato Jenni Hermoso nella pausa di settembre delle Nazionali, ma stavolta ha deciso di far riaggregare nuovamente l’attaccante del Pachuca alla Spagna. Marca scrive:

“La Nazionale spagnola è già in ritiro a Las Rozas. Tra tutte le giocatrici convocate da Montse Tomé per queste due partite, spicca la presenza di Jenni Hermoso, che non era presente alla prima chiamata fatta dalla nuova ct. Hermoso è arrivata in un van con i vetri oscurati. L’attaccante del Pachuca è stata una protagonista involontaria nella celebrazione per la vittoria della Coppa del Mondo in Australia e Nuova Zelanda. Montse Tomé, nuova ct della nazionale dopo l’esonero di Jorge Vilda, condurrà oggi la prima sessione di allenamento per preparare le partite contro Italia e Svizzera”.

Hermoso, l’avvocato chiede di incontrare la sua amica testimone e il direttore marketing della Federcalcio:

“L’avvocato di Jenni Hermoso ha chiesto un confronto tra il direttore marketing della Federcalcio spagnola (Rfef), Rubén Rivera, e Ana Ecube, amica della calciatrice, che l’ha accompagnata nel viaggio a Ibiza e che sarebbe stata testimone delle pressioni subite per giustificare il bacio datole da Luis Rubiales. La rappresentanza legale della calciatrice ha inviato una lettera al Tribunale nazionale, in cui richiede una diligenza investigativa basata sulla discrepanza esistente tra le dichiarazioni di entrambi.

L’avvocato di Jenni Hermoso ritiene che il confronto sia appropriato e” pertinente”, poiché le dichiarazioni che entrambi hanno rilasciato davanti al giudice sono di notoria trascendenza per determinare la colpevolezza dell’indagato, poiché non ci sono altri elementi di prova per la sua indagine. Rivera è indagato per le presunte coercizioni che la calciatrice e il suo entourage riferiscono di aver subito in modo che lei avrebbe detto pubblicamente che il bacio sulla bocca fosse consensuale. Durante la sua dichiarazione davanti al giudice, Rivera ha negato di aver fatto pressioni su Hermoso e che si è limitato a dire alla giocatrice che c’erano alcune persone che la stavano chiamando e volevano parlarle”.

