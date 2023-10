«Garcia non è super raffinato tatticamente ma capisce rapidamente uno spogliatoio» (Zubizarreta)

El Paìs sente Zubizarreta che ha lavorato con lui a Marsiglia: «Costruisce squadre competitive, solide e intense. Si sente più a suo agio negli spazi»

Alle origini del Garcia spagnolo. El Paìs va a Garrucha, sulla costa di Almeria, dove abitava il nonno di Rudi Garcia che poi espatriò durante la dittatura di Francisco Franco. Come giocatore dicono che non fosse granché.

Suo padre lo portava lì per trascorrere l’estate quando era piccolo e ora frequenta ancora il villaggio, dove ha una casa.

«Un ragazzo acuto e intelligente», dicono di lui. Quasi tutti hanno un soprannome lì. Quello dell’allenatore del Napoli si imita a: il figlio di José, il francese.

El Paìs ricorda che Rudi García è francese, è nato a 80 chilometri da Parigi, ma ha sempre preso a cuore le sue origini spagnole.

«Non è super raffinato nella tattica. Costruisce squadre competitive, solide e intense. Si sente più a suo agio negli spazi» analizza Andoni Zubizarreta, che lo ha avuto per più di due anni e mezzo a Marsiglia quando l’ex portiere era il direttore sportivo.

El Paìs ricorda l’inizio non semplice a Napoli, sia con Osimhen sia con Kvaratskhelia.

Di Osimhen ovviamente El Paìs ricorda lo screzio al momento della sostituzione a Bologna e poi

la grande crisi, e non a causa del tecnico. Il profilo di Tik Tok del Napoli ha pubblicato, e poi cancellato, un video in cui, secondo Osimhen, è stato deriso per un rigore sbagliato a Bologna.

Dice Zubizarreta:

«Capisce rapidamente uno spogliatoio e si affida a persone con esperienza».

L’ex portiere non lo ha scelto per la panchina dell’Olympique (il proprietario li ha ingaggiati quasi in contemporanea), ma hanno lavorato a lungo insieme.

García, ex centrocampista con la reputazione di essere timido che ha dovuto ritirarsi prima dei 30 anni a causa di un infortunio, sta cercando di gestire l’eredità di Spalletti.

