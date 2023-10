Disastroso Feliciani l’arbitro di Juve-Verona. Il pugno di Gatti (l’ennesimo) meritava l’espulsione

Gatti molla un colpo (pugno chiuso?) sul petto di Djuric. Volontario, deliberato, fischiato con ritardo (suggerimento?) e non succede nulla

Disastroso Feliciani l’arbitro di Juventus-Verona 1-0.

Ecco cosa scrive di lui il Corriere dello Sport:

Sbagliare è umano, perseverare è diabolico: Rocchi s’è intestardito, a Feliciani serve tempo, pure ieri non ha convinto, sempre in ritardo, sempre in balia degli eventi (pure due angoli negati), per nulla accettato. Che senso ha? Recupero: 11’ (3’+8’)

DA ROSSO

Da rosso (i… precedenti, non è la prima volta, sarebbero un’aggravante) Gatti: molla un colpo (pugno chiuso?) sul petto di Djuric. Volontario, deliberato, fischiato con ritardo (suggerimento?) e succede… nulla. Almeno il giallo.

SBRACCIATA

Giusta la chiamata di Nasca: sbracciata di Kean su Faraoni sul gol, colpito in faccia, fallo chiaro (ancorché non deliberato) anche live (ma che scena il gialloblù).

NO RIGORE E DUBBIO

Tocco di Doig, Weah con la spalla, immagini chiare. Contatto Rabiot-Folorunsho e poi Terracciano-Vlahovic: no penalty. Folorunsho su Chiesa, contatto rischioso (quello basso sulla sinistra) valutato di gioco, ma ….

OFFSIDE

È di Kean sulla partenza dell’azione (appena un tacchetto oltre Magnani) il fuorigioco sul gol annullato, poi non c’erano falli (né su Magnani né su Folorunsho).

VAR: Nasca 6,5 Bravo sulla sbracciata di Kean.

LA GAZZETTA

Direzione incerta e insicura di Feliciani. Al 14’ annullato un gol alla Juve per un fuorigioco millimetrico di Kean (il tacco è leggermente oltre Magnani) a inizio azione. Al 54’ tolto un altro gol dal Var a Kean che aveva leggermente colpito Faraoni al volto quando è partita l’azione. Il tocco di Moise non sembra cosi grave, col gialloblù che stramazza al suolo.

VOTO 4 FELICIANI (Arbitro) Non ha mai la partita in mano. Richiamato dal Var, sbaglia sul 2° gol annullato a Kean: il colpo c’è ma è lieve, Faraoni esagera Pugno di Gatti a Djuric ai limiti del rosso 6 CARBONE (Assistente) 6 GIALLATINI (Assistente)

REPUBBLICA

Feliciani ha invece chiuso spesso un occhio sul trattamento riservato a Djuric, specie su un colpo proibito di Gatti: magari ha voluto essere illogico pure lui.

