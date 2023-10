Diritti tv, 900 milioni non bastano. Sette club (tra cui il Napoli) vogliono il canale di Lega

Dazn ha offerto 700 milioni, Sky 200. Le offerte dei broadcaster non erano arrivate oltre i 600 milioni. C’è stata una crescita del 50%

Diritti tv, la Serie A è arrivata a 900 milioni (offerti da Sky e Dazn) ma non tutti i club soo soddisfatti. In sette – tra cui il Napoli – premono per il canale di Lega, ritengono obsoleto la classica vendita dei diritti tv a uno o più broadcaster. I sette club sono: Juventus, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina, Bologna e Salernitana

In Lega Serie A l’illusione di essere arrivati a un punto di svolta è durata giusto qualche ora. Un accordo da 900 milioni di euro con le tv rischia di saltare miseramente. Sbattendo contro il veto di sette società contrarie a impegnarsi per cinque anni a condizioni invariabili, senza sapere come e quanto cambierà il mercato delle immagini del calcio, in futuro.

La trattativa per la cessione dei diritti tv dal 2024 al 2029 alla fine è arrivata al punto che desideravano i club, almeno sulla carta. Dazn ha finito per mettere sul piatto 700 milioni, Sky 200 (compresi i diritti per bar, hotel e ristoranti), totale 900 milioni, che diventano 940 contando anche i costi accessori.

Si è incassato ben oltre le migliori aspettative: alla chiusura delle buste, le offerte dei broadcaster non erano arrivate oltre i 600 milioni. Una crescita del 50% non era improbabile: era del tutto impronosticabile.

C’è però un “ma”, ed è un “ma” significativo. Perché se si fosse votato adesso, l’assegnazione sarebbe saltata. Sì, perché per trovare un accordo servono 14 voti favorevoli. E oggi almeno 7 squadre sostengono l’idea di un cambiamento. Ossia la creazione di un canale della Lega Serie A.

