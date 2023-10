De Laurentiis firmi quei contratti per trattenere chi può fare la storia del Napoli (Corsport)

Barbano: non ci sono complessi d’inferiorità, in questo Napoli solo Natan non ha mai visto la Champions. Per Garcia è un collaudo da non fallire

Il Napoli di De Laurentiis può battere il Real Madrid e aprire un ciclo, lo scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport.

Di fronte alla maestà di quest’appuntamento, le nubi che pure aleggiano sulla ripartenza azzurra si diraderanno tra le luci del Maradona al primo sold out. La Napoli che Osimhen chiama al gemellaggio gli è tutta attorno. Stanotte non serve altro. Poi domani, su questo tripudio d’amore occorrerà alzare una capanna di protezione. Perché la volontà può fare un’impresa, non un’egemonia. Che richiede sì ambizione, ma anche fiducia. De Laurentiis risolva pure il suo duello con Ancelotti, voltandosi d’astuzia e sparandogli per primo (il riferimento è alla foto con cui il tecnico emiliano venne annunciato a Napoli, ndr). Poi però dismetta la pistola e con il suo Napoli la sostituisca con una penna, per fissare nei contratti il genio e la passione di uomini che possono fare una storia mai vista qui.

Il Napoli – scrive Barbano – non ha più complessi d’inferiorità.

Non ci sono complessi di inferiorità. A dispetto del fatto che Bellingham prende undici milioni all’anno e Kvara dieci volte di meno. Non ci sono timori da debuttanti. Se n’è accorto l’anno scorso per primo il Liverpool, e poi molti altri, prima che il Milan spezzasse l’incantesimo di un gruppo imbattibile, approfittando di un piccolo calo stagionale. Eppure i debuttanti nella squadra di Spalletti erano quasi la metà. In quella di Garcia solo Natan non ha mai visto la Champions. Per lui è un collaudo da non fallire.

