De Laurentiis: «Conte? Un pettegolezzo per demolire Garcia»

Su Sport Mediaset le parole del presidente: «Dopo la sconfitta con la Fiorentina ho letto di tutto».

De Laurentiis è stato intervistato a Castel Volturno in merito al Napoli, dalle questioni riguardanti la squadra fino alla panchina. Dopo quanto detto su Rudi Garcia in queste settimane, gli è stato chiesto di Antonio Conte.

«Non voglio domande al riguardo, sarebbe un’azione di disturbo. Ho fatto con lui una vacanza anni fa alle Maldive, c’era anche la sua famiglia, e da quel momento abbiamo mantenuto i rapporti. Mi sento ancora con Mazzarri, Ancelotti, Benitez, Reja. Il resto è solo un pettegolezzo che demolisce chi oggi è incaricato di allenare la squadra e che mi infastidisce».

Durante l’intervista lo stesso De Laurentiis aveva ribadito la sua posizione per quanto accaduto. Il presidente del Napoli è cosciente e vorrebbe sostenere Garcia e i giocatori dando loro il tempo di costruire la squadra un pezzo alla volta:

«Dopo la sconfitta con la Fiorentina ho letto di tutto. Nella vita si possono avere dubbi e va valutato il proprio operato, se c’è stato qualche errore me ne prendo la responsabilità: le scelte di questa estate sono state mie, ovviamente con i miei nuovi collaboratori. Ma da qui a dire di cambiare l’allenatore…».

Per poi aggiungere e chiarire perché non abbia voluto forzare la panchina:

«Un cambio di guida tecnica è sempre traumatico e poi non ci sono in giro tanti allenatori che praticano il 4-3-3 con la difesa alta, come successo con Sarri e Spalletti. In questo periodo ho avuto tanti impegni, ora sono tornato e mi sono riavvicinato alla squadra per darle serenità».

