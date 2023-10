De Laurentiis a Garcia: «Vada avanti, le vittorie sanano le situazioni più difficili» (Corsport)

Non ha posto condizioni né ultimatum. Ha indugiato con qualche saggio come Juan Jesus e Rrahmani

De Laurentiis a Castel Volturno, la giornata raccontata da Antonio Giordano per il Corriere dello Sport.

De Laurentiis scende in campo, arriva al centro sportivo e poi si accomoda anche a parlare (ovviamente) con Garcia. «Stia tranquillo, vada avanti, le vittorie sanano le situazioni più difficili».

De Laurentiis è rimasto a governare il Napoli da vicino, s’è impossessato del proprio ruolo e pure di quelli altrui, ha ascoltato il management, ha voluto dialogare con quella decina di calciatori che sono stati risparmiati dalle Nazionali, ha indugiato con qualche saggio come Juan Jesus e Rrahmani, ha radiografato la situazione, ha tentato anche di rassicurare Garcia, senza porre alcuna condizione, né ultimatum: le parole superflue non servono. «Vada avanti tranquillamente». E poco prima delle sette della sera, ha salutato per rientrare a Roma, a casa sua, alla Filmauro, dove si sta bene pure da soli, per riflettere e ripensare alle frasi ascoltate nel cuore del villaggio.

GARCIA COMMISSARIATO

Oggi tocca sempre al presidente del Napoli ricomporre i pezzi. Come scrive Repubblica, questa mattina per prima cosa De Laurentiis si è diretto a Castel Volturno.

“È questo l’antidoto contro la crisi scelto dal presidente del Napoli, che d’ora in poi sarà a tempo indeterminato vicinissimo alla squadra, dopo aver rinunciato alla rivoluzione in panchina per il rifiuto ricevuto da Antonio Conte. In panchina sarà concessa l’ultima chance al tecnico francese, che peraltro è stato commissariato dal suo datore di lavoro e dovrà confrontarsi con lui tutti i giorni, godendo nella sostanza di una fiducia a termine e legata ai risultati“.

Nel frattempo Garcia e De Laurentiis dovrebbero vedersi per un faccia a faccia. Immaginiamo che il presidente dia spiegazioni rispetto alle sue dichiarazioni e alle ultime convulse ore. Allo stesso modo, Garcia deve dare garanzie su come intende risollevare la squadra.

“Il processo all’interno del Napoli durerà dunque almeno fino alla settimana prossima, con Adl che nel frattempo si è confrontato al telefono con il capitano Giovanni Di Lorenzo. [De Laurentiis] seguirà la squadra alla ripresa del campionato pure nella trasferta del 21 ottobre a Verona“.

