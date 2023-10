Danso: «Sono stato molto vicino al Napoli, ma ora non ho rimpianti»

A L’Equipe: «Mi volevano, è un club importante ma ho parlato con la mia famiglia, il club e ho deciso di rimanere»

Si gioca Lens-Arsenal in Champions e L’Equipe intervista Danso il centrale difensivo austriaco che in estate è stato vicinissimo al Napoli, come conferma nel corso dell’intervista.

Sei nato con la Premier League come riferimento (sei presenze col Southampton nel 19-20, ndr). Hai sognato di giocare lì?

«Certo. Quando sei giovane e in Inghilterra, tutto ciò a cui pensi è la Premier League. Era così, Barcellona, Real o Bayern, date le mie origini. E se avessi potuto, per uno dei miei fratelli, sarebbe stato Arsenal. Quando ero piccolo, mio fratello mi ha comprato una maglia, quella gialla con la scritta O2. È quella indossata da Thierry Henry durante la sua incredibile cavalcata contro il Real Madrid (1-0 a Madrid negli ottavi di finale di andata di C1 nel 2006), una delle sue migliori partite.

Hai pensato di lasciare il Lens questa estate dopo il successo dell’anno passato?

«Venivo da una grande stagione, molti club erano interessati (specialmente Wolverhampton e Brentford in Inghilterra) ma per me il passo successivo è andare in un club che gioca la Champions League. Quindi non avevo davvero un motivo per andarmene, a meno che non fosse stato davvero il club impossibile da rifiutare».

Cosa poteva essere il Napoli?

«Sono stato vicino al Napoli perché mi volevano davvero. E in realtà ci ho pensato perché corrispondeva a quei club sopra di cui stavo parlando. Napoli è dove Maradona ha giocato e ha appena vinto il campionato italiano. Ero diviso tra i due, ma ho parlato con il club, il manager, la mia famiglia e abbiamo preso la decisione insieme di rimanere. E non ho rimpianti. Sono molto felice di continuare il mio viaggio qui. So quello che ho, dobbiamo trovare il momento giusto per prendere la scelta di andar via».

GLI SFOTTO’ ESTIVI DEL LENS

Kevin Danso rinnova con il Lens e il club francese sfotte il Napoli. Il Lens ha annunciato il rinnovo del suo difensore centrale in un modo piuttosto originale: un video pubblicato sui social in cui, in sottofondo, si sente la musica della tarantella napoletana mentre sullo schermo di un cellulare scorrono messaggi d’amore verso Danso provenienti da un non meglio identificato “Cortigiano del Sud Italia”. I riferimenti al Napoli, che seguiva Danso da tempo, insomma, si sprecano. Alla fine del video, l’Italia a forma di stivale scalcia via il cellulare e compare la scritta: “Naturalmente un rinnovo lo prenderà a calci. Danso non andrà in Italia”.

Danso ha rinnovato fino al 30 giugno 2027.

