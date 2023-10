Corona: «Non ci sono giocatori del Napoli coinvolti nell’inchiesta scommesse»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Presidenti coinvolti? La Procura ha secretato tutto, non posso aggiungere altro»

Fabrizio Corona sta facendo il giro delle radio e delle emittenti per fornire ulteriori dettagli sulle sue rivelazioni circa il caso delle scommesse che ha coinvolto il calcio italiano.

A Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato:

«Non ci sono calciatori del Napoli implicati nell’inchiesta sul calcioscommesse. Alle 14 svelerò sul mio portale il quarto nome. Presidenti coinvolti? La Procura ha secretato tutto, non posso aggiungere altro»

ESCLUSIVA – Fabrizio #Corona a #KissKissNapoli: “Non ci sono calciatori del Napoli implicati nell’inchiesta sul #calcioscommesse. Alle 14 svelerò sul mio portale il quarto nome. Presidenti coinvolti? La Procura ha secretato tutto, non posso aggiungere altro” pic.twitter.com/H2tiPPMxeS — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) October 13, 2023

Fabrizio Corona c’ha preso gusto, se mai l’avesse perso. Sulle sue storia Instagram aveva già lanciato lanciato l’osso:

«Dopo Fagioli, Zaniolo, Tonali, oggi alle 14 il quarto nome del giocatore. Gioca nella Roma».

L’ex re dei paparazzi è stato il primo a rivelare la posizione di Fagioli prima e di Tonali e Zaniolo dopo. Ieri sera, dopo che la questura di Milano lo ha convocato per sentirlo come persona informata sui fatti, le forze dell’ordine hanno bussato ai cancelli di Coverciano.

Nel frattempo, Repubblica riporta che Tonali e Zaniolo hanno ammesso di aver giocato d’azzardo, ma mai sul calcio.

“L’unica certezza assoluta è che nessuno dei due ha negato di giocare d’azzardo e nemmeno l’uso di quelle piattaforme illegali contestato loro dalla polizia. Ma hanno provato a limitare la questione a giochi lontani dal mondo delle scommesse sportive. «Giocavamo delle partite a poker e a blackjack, mai sul calcio», ha detto quasi in lacrime Zaniolo alla famiglia e all’agente. Idem Tonali: entrambi conoscono Nicolò Fagioli. Ma non hanno raccontato di avere scambiato con lui puntate sulla Serie A o su altre squadre. Anzi, lo negano. Eppure, in mano gli inquirenti hanno le chat con Fagioli – estratte proprio dal telefono del giovane centrocampista della Juventus – in cui si parla di scommesse“.

ilnapolista © riproduzione riservata