Tonali e Zaniolo: «Giocavamo delle partite a poker e a blackjack, mai sul calcio»

Lo riporta Repubblica. A familiari e entourage hanno ammesso il gioco d’azzardo. Nelle chat con Fagioli però si parla di scommesse

Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine a Coverciano, è iniziato il momento della verità per Tonali e Zaniolo. I calciatori, tirati in ballo nella vicenda scommesse da Fabrizio Corona, sono stati “interrogati” da familiari ed entourage.

A loro hanno ammesso di giocare: «Era solo poker e blackjack». Mai quindi scommesse sul calcio o sulla propria squadra. Corona non sarebbe d’accordo visto che l’ha fonte a lui cara gli ha rivelato che l’ex Roma ha scommesso sulla sua squadra mentre era in panchina durante una partita di Coppa Italia. Tutto però è da verificare e saranno gli inquirenti a stabilire quanto c’è di vero nelle rivelazioni di Corona.

A riportare le parole dei calciatori è Repubblica che poi ricostruisce i momenti della serata di ieri, quando la Figc ha lasciato andare Zaniolo e Tonali:

“L’unica certezza assoluta è che nessuno dei due ha negato di giocare d’azzardo e nemmeno l’uso di quelle piattaforme illegali contestato loro dalla polizia. Ma hanno provato a limitare la questione a giochi lontani dal mondo delle scommesse sportive. «Giocavamo delle partite a poker e a blackjack, mai sul calcio», ha detto quasi in lacrime Zaniolo alla famiglia e all’agente. Idem Tonali: entrambi conoscono Nicolò Fagioli. Ma non hanno raccontato di avere scambiato con lui puntate sulla Serie A o su altre squadre. Anzi, lo negano. Eppure, in mano gli inquirenti hanno le chat con Fagioli – estratte proprio dal telefono del giovane centrocampista della Juventus – in cui si parla di scommesse“.

E proprio sulle chat di Fagioli, di Zaniolo e di Tonali che ora si concentrano le indagini degli inquirenti

“Si stanno tracciando i metodi di pagamento, i flussi delle scommesse, le piattaforme utilizzate, per capire se oltre all’utilizzo di portali illegali sia stato commesso qualche altro illecito o irregolarità“.

Non si parla per il momento di partite truccate, solo scommesse vietate. Parlare adesso di calcioscommesse è alquanto prematuro.

