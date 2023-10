Corona ancora in Rai, scoppia la polemica politica: «Per la Rai è un modello da proporre?»

Quasi 30mila euro dalla Rai in un mese. Pd, Movimento 5 Stelle e Verdi chiedono spiegazioni a Cda Rai e alla commissione Vigilanza

Corona in Rai pronto a spifferare tutti i nomi dei calciatori coinvolti nello scandalo scommesse. La sua nuova presenza in Rai non è andata giù né al Cda, né a diversi politici che ora chiedono spiegazioni alla commissione di Vigilanza.

In prima fila il Pd con Francesca Bria che è pronta a chiamare in causa l’ad Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi. Segue il Movimento 5 Stelle con Alessandro Di Majo che vuole chiedere spiegazioni alla commissione di Vigilanza Rai.

«Devono venire in CdA a spiegare perché si è deciso di invitare e retribuire un pregiudicato. Chiarendo quali sono i criteri utilizzati dal servizio pubblico per selezionare gli ospiti», insiste la consigliera Bria. «Con Fuortes si era pensato di varare delle linee guida, i nuovi vertici che intenzioni hanno?».

In settimana, il deputato Angelo Bonelli (Verdi) depositerà una una interrogazione urgente. Vuole sapere «se è in linea con il contratto di servizio offrire la ribalta a una persona condannata in via definitiva dalla Cassazione e prevedere un compenso per la sua presenza».

E poi, chiederà anche «a quanto ammonta il cachet concesso a Fabrizio Corona, il quale in questi giorni, sul canale Telegram di scommesse calcistiche da lui gestito, ha reso noti i nomi di giocatori che avrebbero partecipato a una serie di puntate illegali mentre la Procura di Torino stava indagando». E dunque, conclude il leader dei Verdi: «La Rai ritiene che questo sia un modello da proporre?».

Secondo quanto riporta Repubblica, il cachet chiesto da Corona si aggirerebbe intorno ai 10 mila euro. Corona con la Rai ultimamente ha fatto affari non di poco conto:

“Dodicimila euro incassati per farsi intervistare da Mara Venier, altrettanti per confessarsi da Francesca Fagnani, mentre martedì sera dovrebbe prendere «un po’ meno», assicura l’ufficio stampa Rai, tra gli 8 e i 10mila euro: «In compenso, però, darà delle notizie in esclusiva». D’altronde lo ha aveva annunciato lui stesso ai microfoni di Radio Radio: «Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo », sul calcio scommesse «ho fatto una grande inchiesta e lo vedrete, presenterò le prove dopo la partita dell’Italia.

Farò arrivare Avanti popolo al 15%». Esattamente quello che sperano al settimo piano di Viale Mazzini. Dove, tuttavia, per precauzione hanno già ingaggiato uno stuolo di avvocati e inaugurato un filo diretto con la Figc. Segno che anche loro qualche preoccupazione ce l’hanno”.

Tre apparizioni sulla tv di Stato in meno di un mese che a Corona frutteranno almeno 30 mila euro.

ilnapolista © riproduzione riservata