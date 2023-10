Conte, no al Napoli, ha bisogno di altro tempo per recuperare dallo stress (Di Marzio)

Di Marzio scrive di decisione personale e umana. Il Napoli gli piace molto ma i tempi non sono maturi

Conte, no al Napoli, ha bisogno di altro tempo per recuperare dallo stress. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito dopo la storia Instagram del tecnico ex Chelsea ed ex Inter.

Scrive Di Marzio:

I tempi non sono maturi per tornare ad allenare, almeno per adesso. È questa la decisione (personale e umana) che ha preso Antonio Conte. Dopo aver chiuso lo scorso marzo l’esperienza al Tottenham, l’allenatore pugliese non è ancora pronto a tornare in panchina. Lo stesso ex Inter e Juventus lo ha confermato in un post pubblicato sui social:”Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la Famiglia”.

Antonio Conte non è convinto di tornare ad allenare, almeno per il momento. Dopo l’esperienza al Tottenham, il pugliese ha bisogno di altro tempo per recuperare dallo stress e dalle aspettative legate alle competizioni.

La scelta di non tornare in panchina, almeno per il momento, è personale e umana. Antonio Conte, primo nome di Aurelio De Laurentiis per sostituire Rudi Garcia in caso di esonero, ha preso questa decisione, che non è legata a soldi o al progetto proposto.

Al classe 1969 Napoli piace tanto come squadra e i rapporti con Aurelio De Laurentiis sono buoni. Al momento, però, i tempi non sono maturi.

