Conosce il 4-3-3 e un certo tipo di calcio, ha allenato la Spagna e il Madrid (poco tempo), ha vinto col Siviglia. Oltre a Tudor e Conte

C’è anche Lopetegui per l’eventuale dopo Garcia.

Sono ore di riflessione in casa Napoli per il futuro della guida tecnica. La sconfitta per 3-1 contro la Fiorentina pare che abbia aperto gli occhi al presidente De Laurentiis sul tecnico francese che fin qui ha mostrato di non essere mai riuscito a stabilire un feeling con la squadra. Incontro oggi tra Adl e l’allenatore.

Come scrive Di Marzio:

Possibile stravolgimento in casa Napoli: Rudi Garcia potrebbe essere esonerato. Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, la seconda in campionato in otto giornate, ha portato Aurelio De Laurentiis a riflettere se continuare con l’allenatore francese, come riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport.

L’inizio di stagione del Napoli campione d’Italia, il primo del post-Spalletti, non ha rispettato le aspettative. Quattordici punti in otto giornate, figli di quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, oltre a un feeling mai scoppiato totalmente con la squadra, come dimostrato dal “caso-Osimhen”.

L’avventura di Rudi Garcia a Napoli potrebbe interrompersi così dopo solo quattro mesi. Era il 15 giugno quando, con un tweet, Aurelio De Laurentiis annunciò l’arrivo del nuovo allenatore, che ha firmato un contratto biennale, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

Nella giornata di lunedì 9 ottobre c’è stato un incontro tra le parti: presenti, oltre all’allenatore azzurro anche gli stati generali del Napoli. Sono ore importanti di riflessione in casa azzurra: Aurelio De Laurentiis dovrà prendere una decisione. Proprio lui aveva voluto fortemente l’ex Roma dopo l’addio di Luciano Spalletti.

Tra i papabili alla successione non va sottovalutato il nome di Lopetegui che ben conosce il 4-3-3, ha guidato la Nazionale spagnola prima di essere defenestrato in malo modo da Rubiales, parentesi sfortunata al Real Madrid, poi tre anni a Siviglia dove ha vinto un’Europa League e infine un anno non bene in Premier con i Wolves.

Accanto a lui i nomi più gettonati, ossia Conte e Tudor su tutti.

