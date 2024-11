La Conference sarebbe quasi niente per il Napoli con lo scudetto sulla maglia (Gazzetta)

Il confronto con De Rossi e la Roma. 29 punti in tredici partite per la Roma, 18 per gli azzurri. La Roma di De Rossi più simile al Napoli di Spalletti del Napoli

Oggi si gioca Napoli-Roma. Un confronto che vale tanto per entrambe le squadre. Quella di De Rossi deve consolidare il quinto posto che significherebbe Champions, la squadra di Calzona per l’orgoglio e per continuare a sperare in qualcosa di più della Conference League. La Gazzetta mette a confronto le due squadre.

Con la classifica sarebbe solo Conference League

Scrive la Gazzetta:

“Primo obiettivo [della Roma]: il quinto posto in campionato che garantisce la Champions grazie al ranking Uefa (la sesta andrà in Champions soltanto se l’Europa League sarà “italiana”). Secondo obiettivo: la finale della stessa Europa League dopo l’ultima a delusione con il Siviglia. Una verità che comincia dall’“interrogatorio” del Napoli stasera. In quanto a traguardi nel mirino, neanche Calzona scherza: deve lasciare un’eredità, fosse anche minima, al suo successore. Con la classifica di oggi il Napoli, ottavo, sarebbe in Conference: quasi niente per chi ha ancora lo scudetto cucito sulla maglia, eppure ossigeno per non sentirsi fuori da tutto“.

La Roma di De Rossi più simili al Napoli di Spalletti del Napoli

La squadra di De Rossi è molto più simile al Napoli di Spalletti, almeno per temperamento:

“Rinascita DDR La Roma è resuscitata con De Rossi, arrivato in panchina dalla seconda metà di gennaio, alla ventunesima: era al nono posto, adesso è quinta. Sono trascorsi tredici turni e ventinove punti. Soltanto l’Inter (35) e il Bologna (30) hanno fatto meglio. Nello stesso periodo il Napoli ne ha collezionati soltanto 18 con Calzona e Mazzarri. Il nuovo 4-3-3 di De Rossi s’avvicina al 4-3-3 di Spalletti più di quello del Napoli attuale. Non per le dinamiche — troppo diverse le mediane e gli interpreti — ma per lo spirito, l’intraprendenza, l’imprevedibilità“.

