Su Modric invece: «Nessuna possibilità che vada via a gennaio. Non vuole andare via»

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato alla vigilia della sfida con l’Osasuna:

«Alaba non è al meglio e non giocherà. Le opzioni che abbiamo sono Mendy o Tchoauméni. Lo saprete domani, ma la preoccupazione per la partita non è questa, è un’altra: dobbiamo giocare un calcio veloce, perché affrontiamo una squadra che difende molto bene. Nelle ultime due partite giocate a Madrid non abbiamo vinto. Loro difendono bene e proveranno ad attaccarci quando saremo fuori posizione»

Caso Vinicius-Valencia:

«Certo che porterei Vinicius a Valencia se la partita fosse domani. Qui stanno cercando di deviare il tiro, perché Vinicius è stato vittima di insulti razziali, che sia uno o dieci. E ci sono media che vogliono deviare il tiro, il che mi fa arrabbiare e mi rattrista»

Vinicius Jr ha deposto la sua testimonianza presso il Tribunale di Valencia per i fatti accaduti lo scorso 21 maggio, in cui il brasiliano è stato vittima di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi avversari. As ha sriportato

«Il calciatore del Real Madrid ha testimoniato in videoconferenza davanti al Tribunale di Istruzione nº10 di Valencia, che indaga sugli insulti razzisti che sarebbero stati pronunciati allo stadio Mestalla il 21 maggio. Si prevede che con questa dichiarazione si concluderà il primo procedimento ordinato dal tribunale nell’ambito di questo caso, in cui tre giovani, a cui il club ha vietato l’accesso a Mestalla a vita, sono registrati come indagati. Lo scorso 21 maggio Vinicius aveva riferito di aver subito insulti razzisti da parte di alcuni tifosi e questo fatto fermò la partita per diversi minuti. I tre tifosi indagati-di età compresa tra i 18 e i 23 anni – hanno già testimoniato davanti al giudice e hanno ammesso di aver compiuto gesti dagli spalti, ma hanno negato qualsiasi insulto razzista nel loro comportamento»

Ancelotti sulla possibile partenza di Luka Modrić a gennaio «Assolutamente no. Nessuna possibilità. Non vuole andare via. Lui si ritiene un giocatore importante e anche noi la pensiamo allo stesso modo. E’ un giocatore molto importante per noi. Siamo felici di trattenerlo. Al momento non è felice e questo è ovvio, ma gli parlo ogni giorno ed è ancora molto motivato» Il tecnico mete fine alle indiscrezioni rivelate dai quotidiani spagnoli, tra cui El Mundo che ha scritto che c’era un caso Modric al Real Madrid perché il croato ha giocato molto poco nelle ultime gare dei Blancos, anche nella sfida Champions contro il Napoli infatti è partito solo dalla panchina

