Agente di Doekhi: «Kvara domani affronterà il difensore più forte di tutta la stagione»

A Radio Crc: «Non sono felice che non ci sarà Osimhen, è un dispiacere per Doekhi. Il Napoli è forte, ma anche l’Union lo è, soprattutto in casa».

A Radio Crc è intervenuto Seraino Dalgliesh, agente del difensore dell’Union Berlino Danilho Doekhi, che domani marcherà Kvara. In vista del match contro il Napoli, Dalgliesh ha analizzato la situazione dell’Union Berlino, che non vince dal 26 agosto:

«L’Union Berlino ha iniziato la stagione molto bene, ha funzionato tutto fino a quando la squadra non ha iniziato a giocare giocando ogni tre giorni. Da quel momento è venuta fuori la poca abitudine a giocare più competizioni. L’Union ha pagato lo scotto delle partite ravvicinate, ecco spiegata la striscia di sconfitte. Non è un buon periodo per l’Union, ma la squadra ha qualità e può venirne fuori presto. Questo momento difficile finirà e l’Union tornerà alla vittoria».

Sul match contro il Napoli:

«Il Napoli è una squadra forte, una delle più forti in Europa, ma anche l’Union è altrettanto forte e quando gioca le competizioni europee e soprattutto in casa si esalta davanti ai suoi tifosi. In casa è difficile affrontare l’Union e nella gara di domani può succedere di tutto: il Napoli può vincere, ma anche l’Union può vincere, credo chi riuscirà ad essere più concreto porterà a casa la vittoria».

Su Doekhi che affronterà Kvara e un possibile futuro al Napoli:

«Ciò che posso dire è che non c’è altra maglia che vorrebbe indossare se non quella dell’Union Berlino che veste con orgoglio e rispetto. Il ragazzo è amato dal club, apprezzato dai tifosi, ama la maglia che indossa e farà di tutto per giocare una buona partita domani. Sicuramente in futuro potrà giocare in Italia, gli piacerebbe. Il prossimo trasferimento potrebbe essere in Italia, ma anche in Inghilterra, in Germania, vedremo, ma sicuramente in carriera giocherà in Italia. Kvara domani avrà di fronte il difensore più forte che si troverà ad affrontare in tutta la stagione. E’ molto motivato e gli farà passare una serata difficile. Non sono felice che non ci sarà Osimhen, il fatto che non possa confrontarsi non è un privilegio ma un dispiacere per Doekhi».

Su Natan:

«Non conoscevo Natan, so che veniva dal Brasile e lì vengono fuori spesso giocatori interessanti. So che è mancino e di difensori centrali mancini ne girano pochi. Il fatto che Napoli lo abbia preso non mi sorprende perché ce ne sono pochi e il club è sempre molto attento».

Tornano Elmas e Olivera per Union Berlino-Napoli (Di Marzio):

Gli azzurri si sono allenati nella mattinata di lunedì per preparare le ultime strategie in vista del match di Champions e per Rudi Garcia sono arrivate diverse indicazioni, soprattutto sul fronte infortuni. Si sono rivisti in campo Olivera ed Elmas, che avevano saltato la trasferta di Verona per dei problemi.

ilnapolista © riproduzione riservata