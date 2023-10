Union Berlino-Napoli: ritorna disponibile Elmas, ancora out Anguissa (Di Marzio)

Durante la rifinitura si sono rivisti in campo Olivera ed Elmas. Ancora fuori Osimhen, e con lui anche Anguissa e Juan Jesus.

Domani sera torna la Champions ed è il turno di Union Berlino-Napoli. Gli uomini di Garcia stanno preparando la sfida a Castel Volturno, in giornata poi voleranno a Berlino per ultimare la preparazione. Dopo la bella vittoria contro il Verona, Garcia ha conquistato un po’ di fiducia in più considerando anche che ha dovuto fare a meno di Osimhen e Anguissa.

I due saranno ancora indisponibili contro l’Union Berlino, ma Garcia può contare su ottimi sostituti e sul recupero di Elmas e Olivera. Sia il macedone che l’uruguaiano erano indisponibili per il Verona, entrambi avevano accusato qualche problemino al rientro dalle nazionali.

A riportare le ultime notizie sulla rifinitura è Gianluca Di Marzio:

“I campioni d’Italia si trovano in questo momento a 3 punti dopo due giornate nel girone di Champions League, e la trasferta tedesca avrà un valore già importante. Gli azzurri si sono allenati nella mattinata di lunedì per preparare le ultime strategie in vista del match di Champions e per Rudi Garcia sono arrivate diverse indicazioni, soprattutto sul fronte infortuni. Si sono rivisti in campo Olivera ed Elmas, che avevano saltato la trasferta di Verona per dei problemi. Ancora fuori, ovviamente Osimhen, e con lui anche Anguissa e Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha subito una ricaduta, mentre il centrocampista ex Fulham è fermo dalla sfida contro la Fiorentina e non sarà a disposizione per la trasferta di Berlino contro l’Union dell’ex Juventus, Leonardo Bonucci“.

A prendere il posto di Anguissa si candida Cajuste. Un’ottima prova per lui a Verona, esaltata anche dalla Gazzetta:

“Il Napoli un’alternativa così non l’ha avuta nemmeno nell’anno dello scudetto. Perché Ndombele era giocatore di altre caratteristiche. E lo stesso Elmas, che può ricoprire quel ruolo, non ha il passo e la fisicità dello svedese. E infatti a Verona è stato il giocatore che meglio ha sfruttato i movimenti ”a uscire” di Raspadori, arrivando pure davanti al portiere“.

Il calcio d’inizio di Union Berlino-Napoli è fissato per domani sera alle 21.

