Ugolini: «Segnali importanti, ora vediamo se il Napoli chiederà scusa a Osimhen per Tik Tok»

Ugolini:

«Osimhen è così, è un impulsivo, non ha filtri, esterna quello che gli passa per la testa, a volte si esagera. Si è visto un buon Napoli, è tornato al gol Osimhen, soprattutto Kvaratskhelia che non segnava da marzo. Segnali importanti, poi cerchiamo di capire come finirà questa vicenda Tik Tok, se il club chiederà scusa a Osimhen per i video pubblicati».

