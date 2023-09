Real fragile in difesa, fatica a gestire i cross (TheAthletic)

Il Real Madrid ha subito gol nei primi cinque minuti di gioco per la quarta volta in questa stagione, dopo averlo già fatto contro Almería

Ancelotti ha ammesso le sue colpe per la sconfitta nel derby di Madrid.

«Quando la squadra fa quello che non dovrebbe fare, la colpa è ovviamente mia. L’inattività all’inizio della partita è colpa mia».

Su The Athletic commentano la sfida con una sensazione di quasi stupore:

“In difesa, hanno faticato a gestire i cross, con Ancelotti che ha descritto la propria linea difensiva come «fragile» e tutti e tre i gol dell’Atlético sono arrivati da colpi di testa. Il Real Madrid ha subito gol nei primi cinque minuti di gioco per la quarta volta in questa stagione, dopo averlo già fatto contro Almería, Getafe e Real Sociedad. È una dolorosa coincidenza che in tre di queste quattro occasioni i primi gol siano stati segnati da giocatori delle giovanili del Real Madrid: Sergio Arribas dell’Almería, Borja Mayoral del Getafe e, ieri sera, Álvaro Morata”.

Il Real aveva vinto tutti gli ultimi sei incontri con i rivali cittadini prima della scorsa sera, per questo era quasi scontato un risultato utile a favore dei blancos o, al limite, un pareggio. L’Atletico, inoltre, veniva dal pareggio con la Lazio all’ultimo minuto e il Real, invece, era ancora imbattuto dopo le prime cinque giornate.

Alla base della sconfitta è mancata la partecipazione di tutti i reparti. Sebbene in difesa non fossero stati bravi a difendere sul gioco aereo, anche il centrocampo ha sofferto molto:

“Bellingham ha messo anima e corpo, cercando di rompere le linee e aumentare l’intensità della sua squadra nei momenti chiave. Ma alla fine si è sentito frustrato e avrebbe potuto ricevere un rosso invece di un giallo, per un forte contrasto su Correa. Il suo disorientamento ha colpito Rodrygo, che non ha iniziato bene questa stagione ed è senza gol dal primo weekend di oltre un mese fa. Un tentativo debole del brasiliano al 20′ ha suscitato il primo dei tre fischi sarcastici dalla tribuna, segno della scarsa avanguardia offensiva del Real Madrid”.

Questa sconfitta potrebbe peggiorare l’ambiente interno dello spogliatoio, perché già da tempo si parlava dell’astio provato dai veterani del Real. Con Kroos, unico madridista a segnare, e Modric che si lamentavano del loro scarso impiego.

ilnapolista © riproduzione riservata