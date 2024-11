Kvaratskhelia, Luis Enrique lo considera uno dei potenziali sostituti di Mbappé (Repubblica)

Il Psg ha incontrato il suo agente ma bisognerà fare i conti con De Laurentiis che è stato chiaro: «L’offerta indecente va presentata a me».

Kvaratskhelia, Luis Enrique lo considera uno dei potenziali sostituti di Mbappé. Ne scrive l’edizione napoletana de la Repubblica con Pasquale Tina.

Il 23enne di Tbilisi è tentato da una mega offerta del Psg. In Francia non hanno dubbi: Luis Enrique considera il numero 77 azzurro uno dei potenziali sostituti di Mbappè che in estate si trasferirà al Real Madrid. Kvaratskhelia è l’obiettivo principale del direttore sportivo Luis Campos per la prossima stagione. Secondo il giornale “Le Parisien” ci sarebbe stato già un incontro con Mamuka Jugeli, procuratore di Kvara, per trovare un’intesa sull’ingaggio. Ma bisognerà fare i conti con De Laurentiis che è stato chiaro sulla questione: «L’offerta indecente va presentata a me». Khvicha ha un contratto fino al 2027 e il Napoli ha fissato un prezzo altissimo, circa 130 milioni, per lasciarlo partire già quest’estate, eventualità che De Laurentiis e il direttore sportivo Manna vogliono evitare considerando l’addio di Osimhen. Rinunciare a entrambi nella stessa sessione di mercato avrebbe un impatto molto pesante.

Kvaratskhelia è la priorità del Psg per sostituire Mbappé, contatti già avviati (Rmc)

“Luis Enrique ha una priorità per sostituire Mbappé: Khvicha Kvaratskhelia”. Lo scrive stamattina Rmc Sport. In Francia è già cominciata la fase due del Psg, dopo l’eliminazione contro il Borussia Dortmund in semifinale di Champions League. “Parigi si sta già preparando per ciò che verrà dopo – scrive il giornale francese – Discussioni già avvenute nelle scorse settimane tra l’entourage del giocatore del Napoli e i vertici del club della capitale in trasferta in Italia. Gli scambi sono stati positivi e il 23enne georgiano era entusiasta. Per il momento però non è stato raggiunto alcun accordo, né tra il PSG e il giocatore, né con il Napoli”.

E’ anche vero però che “nulla dice che il club partenopeo sarebbe disposto a lasciare partire Kvaratskhelia. La scorsa estate il Napoli non ha rinunciato a nulla per di Victor Osimhen, nonostante i numerosi interessi. L’attaccante nigeriano è poi rimasto”.

