Ancelotti: «Vinicius è recuperato e sarà convocato. Si è allenato molto bene, poi vediamo se gioca»

Ancelotti è intervenuto nella conferenza stampa prepartita della sfida tra le due squadre di Madrid. Real e Atletico si sfideranno domenica 24 settembre, ore 21 su Dazn:

«Siamo desiderosi, entusiasti e preparati ad affrontare una rivale con tante risorse. Dobbiamo sfruttare questo momento di forma per continuare a fare bene».

La squadra dei blancos arriva al derby con diversi giocatori in dubbio. L’interesse di tutti è soprattutto su Vinicius, il quale potrebbe essere indisponibile durante la sfida di campionato. Ancelotti non sarebbe disposto a rischiare il suo attaccante migliore, nonostante l’importanza della sfida, ma il brasiliano da segnali positivi, come i compagni:

«Vinicius si è allenato molto bene e sarà in rosa. Il rischio è zero. Se dovessimo pensare a un rischio dell ‘1%, non lo rischieremmo. L’importante è che Vinicius si sia ripreso. Gli manca un po ‘ di condizione, ma è normale. Queste sono cose che valuteremo domani. Carvajal non ci sarà e gli altri, tranne Arda Gler, stanno bene. Mendy e Ceballos si sono completamente ripresi».

Un altro dubbio è Bellingham. Ancelotti ha spiegato:

«Giovedì non si sentiva bene, ma oggi si è allenato normalmente. Sarà comunque disponibile in rosa».

Un altro aspetto che interessa il Real Madrid, tuttavia, è il periodo che vive oggi lo spogliatoio. Secondo i media spagnoli i veterani si sarebbero messi contro la società, con l’accusa di preferire i giovani alle leggende. Ma Ancelotti ha chiarito che le sue scelte sono da campo:

«Lasciare Kroos, Modric, Valverde, Tchouameni o Camavinga in panchina costa molto. La competizione a centrocampo è altissima e la riflessione che ho fatto con loro questa settimana è che quando faccio un cambio vedo la squadra triste. Il giocatore che esce è triste e quello che entra è molto contento. Capisco la delusione perché il primo pensiero del professionista è che lo cambio perché non gioca bene, ma lo faccio perché ho risorse e porterò un giocatore più fresco sul campo. Devi essere triste se non ci provi al 1000%. Non parlo solo dei miei giocatori. Parlo del calcio in generale. Non è un caso specifico del Real Madrid».

