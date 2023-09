L’incredibile festeggiamento di Vardy per il gol VIDEO

Vardy segna il rigore che decide la sfida tra Leicester e Bristol City e festeggia correndo impazzito per tutto il campo di gioco

Quest’estate Jamie Vardy ha rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita pur di restare con il Leicester in Championship. L’eroe della scudetto 2016 ha ricevuto anche un’altra offerta, questa volta dai turchi del Trabzonspor, ma ha tenuto fede ai suoi impegni e al suo contratto fino al 2024.

Vardy è arrivato in Premier League a 27 anni, ha giocato in tanti club minori lavorando come operaio nelle fabbriche di Sheffield dov’è nato e per una rissa in un pub (un grande classico) ha dovuto indossare una cavigliera elettronica per sei mesi. Ha delle caratteristiche che si sposano benissimo col calcio britannico, i suoi attacchi alla profondità e le capacità balistiche lo rendono perfetto in un campionato dal ritmo sempre molto intenso. Non ha più toccato il picco realizzativo dell’anno magico con Ranieri (24 gol).

Ieri Vardy ha segnato nella sfida contro il Bristol e ha fatto esplodere tutta la sua gioia

Vardy segna il rigore che decide la sfida tra Leicester e Bristol City e si fa tutto il campo di corsa per andare sotto il settore ospiti a festeggiare 😅 pic.twitter.com/HLlkIXIuSE — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) September 24, 2023

