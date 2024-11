Napoli, oggi nuovi contatti con Gasperini. Resiste la candidatura di Conte (Sky)

Twitta così Gianluca di Marzio in serata sulla panchina del Napoli . Il presidente De Laurentiis è ancora in cerca della soluzione migliore per rilanciare il club nella prossima stagione. Di sicuro non valuta la permanenza di Francesco Calzona che lascerà la panchina e sembra che oggi vi siano stati nuovi contatti col tecnico dell’Atalanta.