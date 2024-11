Finisce 1-1 la gara d’andata dei play-out. La squadra di De Laurentiis condannata da un autogol. La Ternana ha sprecato un rigore

Per il Bari si mette male: per evitare la Serie C deve vincere in casa della Ternana.

È andata male ai pugliesi la partita d’andata dei play-out di Serie B. Bari-Ternana è finita 1-1. E ora nella gara di ritorno, che si disputerà giovedì prossimo in casa degli umbri, per rimanere in Serie B il Bari dovrà necessariamente vincere. Altrimenti, anche in caso di pareggio, sarà la Ternana a rimanere in Serie B. E di conseguenza in Serie C finirebbe il club di Aurelio De Laurentiis.

Il Bari si sentiva la vittoria in pugno grazie al gol di Nasti al minuto 59. Invece nel finale, all’82esimo, tiro di Pereiro deviato da Di Cesare per il più classico degli autogol. Ed è 1-1. In apertura di partita la Ternana di Breda ha sbagliato un rigore con Casasola. Nel primo terno la Ternana ha giocato meglio, ha colpito due pali (uno il Bari), nella ripresa invece i padroni di casa sembravano avere il match in pugno. Fischi del San Nicola.

Appuntamento a giovedì prossimo.

