Politano, l’agente: «Con De Laurentiis non ci sono state le condizioni per discutere il rinnovo»

Mario Giuffredi a Tuttomercatoweb.com: «Ne abbiamo parlato. Lui vorrebbe legarsi al Napoli a vita. Quando il presidente vorrà saremo disponibili».

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l’agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi, ha parlato del rinnovo dell’attaccante del Napoli, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2025. Di prolungamento, ha detto, si è parlato con De Laurentiis, ma non ci sono state le condizioni per chiudere l’accordo. Giuffredi ha rinnovato al presidente la sua disponibilità a riaprire il discorso se e quando vorrà.

Le parole di Giuffredi sul rinnovo di Matteo Politano:

«Politano? Devo essere onesto: nelle trattative per Di Lorenzo e Mario Rui il presidente mi ha chiesto di parlare anche del rinnovo di Politano. Abbiamo parlato ma non ci sono state le condizioni per portare avanti il discorso. È arrivata la convocazione in Nazionale, ha giocato le prime partite in maniera importante. Vorrebbe legarsi al Napoli a vita come Di Lorenzo perché sta benissimo nel club e in città. Il ragazzo è concentrato a fare un grande anno tra campionato, Champions e Nazionale. Quando il Presidente vorrà, troverà sempre la nostra disponibilità».

Politano al momento è alle prese con un’elongazione al polpaccio che lo terrà lontano dal campo per qualche giorno. Sicuramente salterà la partita col Genoa e molto probabilmente anche il debutto del Napoli in Champions. Contro il Genoa, a sostituire l’attaccante del Napoli dovrebbe essere uno tra Elmas e il nuovo acquisto Lindstrom, arrivato nel mercato estivo. Il Corriere dello Sport, stamattina, scriveva:

“L’organico ha uomini adatti a qualsiasi esigenza, c’è Elmas – il «dodicesimo» di Spalletti – che non ha certo bisogno di raccomandazioni, ha fatto tutto da sé nei quattro anni (174 presenze complessive, addobbate con diciassete reti), ha giocato da mezzala, da mediano, da esterno alto di destra e di sinistra, una volta da falso nueve, un’altra da quinto basso in difesa: il candidato principale, a naso, sarebbe lui. Oppure no, magari ci sta che Garcia propenda per Lindstrom, che ha vocazione più offensiva, il sacro fuoco di chi vuole dimostrare che tutti quei soldi sono stati ben spesi: e comunque, siamo al ballottaggio, praticamente inevitabile su quella corsia”.

ilnapolista © riproduzione riservata