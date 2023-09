Politano, elongazione del polpaccio

La nota del Napoli dopo gli esami strumentali: “elongazione del muscolo soleo della gamba destra”. L’attaccante oggi ha svolto terapie

Il Napoli ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni di Matteo Politano, che ieri è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per un infortunio. Politano oggi è stato sottoposto agli esami di rito e ne è emersa una “elongazione del muscolo soleo della gamba destra”. In pratica uno stiramento.

Di seguito la nota del Napoli su Politano:

“Gli esami strumentali effettuati a Matteo Politano, al rientro dall’impegno con la Nazionale, hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. L’attaccante azzurro ha svolto terapie”.

Per l’attaccante del Napoli si prospetta uno stop di 10-15 giorni. Sicuramente Politano sarà costretto a saltare la partita del Napoli col Genoa. In forse anche la prima di Champions. Oggi Repubblica scriveva:

“Matteo Politano ha lasciato il ritiro della nazionale italiana per un problema al polpaccio. Sarà ovviamente valutato dai medici del Napoli ma rischia il forfait non solo per Genoa ma anche per l’esordio in Champions. Toccherà eventualmente a Lindstrom che ieri ha terminato i suoi impegni con la Danimarca e sarà presto a disposizione proprio come Victor Osimhen, a segno nella sfida contro Sao Tome and Principe. Il gruppo ovviamente sarà al completo a metà settimana. Garcia ha le idee chiare: servirà una squadra più compatta e quindi più attenta in fase di non possesso”.

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha convocato Riccardo Orsolini al posto di Matteo Politano, dopo l’infortunio muscolare al polpaccio. L’ala del Napoli aveva giocato i primi 45 minuti contro la Macedonia del Nord, per poi essere sostituito da Zaniolo nella seconda metà di gara.

