Opta: Napoli sotto in 3 partite su 4 quest’anno

La formazione di Garcia ha subito spesso il primo gol del match nelle prime quattro e solo contro il Frosinone è riuscito a ribaltare la situazione

Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Genoa al Marassi e collezione una brutta statistica per col Napoli dopo le prime quattro partite di campionato di questa stagione come riporta Opta.

3/4 – Il #Napoli ha subito il primo gol del match in tre delle prime quattro gare di questa #SerieA e finora è riuscito a ribaltare il punteggio solo alla prima giornata contro il Frosinone. Disattenzione.

