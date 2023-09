L’allenatore del Braga: «Siamo stati all’altezza del Napoli»

In conferenza: «Il gol subito non ci ha impedito di reagire, poi il secondo è ingiusto perché il pareggio era il risultato più giusto»

Al termine del match di Champions contro il Napoli, l’allenatore del Braga Artur Jorge risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze dell’Estádio Municipal

Il Braga ha dimostrato di potersela giocare, mancata fortuna?

“No, non è la parola giusta. Abbiamo fatto una buona gara collettivamente, sono soddisfatto della reazione dei miei giocatori. Siamo stati all’altezza del Napoli, ha grandi giocatori”.

La partita ha vissuto diversi momenti.

“E’ stata una gara equilibrata, nella prima parte un dominio del Napoli ma poi nella seconda abbiamo recuperato. Il gol subito non ci ha impedito di reagire, poi il secondo è ingiusto perché il pareggio era il risultato più giusto”.

I dettagli fanno la differenza in Champions.

“Sì, dobbiamo migliorare in questo, sono momenti difficili da controllare. Sono comunque soddisfatto della squadra, potevamo fare meglio, abbiamo perso con dignità anche se non volevamo e non meritavamo di perdere”.

Il Napoli come l’ha visto? E’ in crisi o se la giocherà col Real?

“Il Napoli ha grande qualità collettiva ed individuale, se ha brillato poco è perché c’è stata anche la nostra qualità”.

