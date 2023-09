La Nigeria vince 6-0 col Sao Tome, tripletta di Osimhen (VIDEO)

All’attaccante del Napoli sono bastati 13 minuti per il primo gol, di testa. Al 70′ si è procurato e ha trasformato un rigore. Nove minuti dopo il terzo gol.

Victor Osimhen protagonista assoluto di Nigeria-Sao Tomé, partita valida per la qualificazione alla Coppa d’Africa. Il risultato finale del match è stato di 6-0 e Osimhen ha segnato tre dei sei gol realizzati dalla sua nazionale. Il primo è arrivato dopo soli 13 minuti di gioco, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 70′, poi, l’attaccante del Napoli si è procurato un rigore che ha trasformato senza problemi. Nove minuti dopo il terzo gol. Gli altri marcatori sono stati Lookman, Awoniyi e Chukwueze.

La Nigeria aveva già raggiunto l’obiettivo della qualificazione alla Coppa d’Africa nel gruppo A, nonostante ciò è riuscita a vincere largamente contro l’avversaria. Osimhen, partito titolare, è rimasto in campo per tutta la partita. Il suo è stato un vero e proprio show.

Alla vigilia della partita della Nigeria, Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in cui ha parlato della Nazionale e della nomination al Pallone d’Oro.

«Qui in Nazionale mi sento bene, sono felice di essere di nuovo con la squadra, felice di essere qui e dovremo portare a termine il lavoro domenica, il che è la cosa più importante. Poi siamo stati accolti bene, l’ospitalità è stata di prim’ordine e siamo felici».

Osimhen ha proseguito:

«Non penso di essere cambiato, voglio solo essere felice e socializzare con un sacco di persone perché in realtà ci danno il diritto di essere sicuri che saremo al top, al massimo delle nostre capacità e per dare il nostro meglio, quindi per me personalmente era importante provare a socializzare con loro e cercare di essere semplicemente felice, divertirmi, godermi la vita e godermela con loro, quindi per me è bello».

Sulla nomination al Pallone d’Oro:

«Gloria a Dio per questo per questo risultato, per me è una grande pietra miliare: era uno dei miei sogni d’infanzia essere lassù tra i migliori, è una sensazione fantastica per me e ringrazio coloro che mi hanno supportato e aiutato molto, la mia famiglia, anche chi mi è stata accanto nei momenti difficili, i miei amici. Sono felice: questo è solo l’inizio, continuerò a lavorare così duramente per assicurarmi di realizzare tutti i miei sogni».

