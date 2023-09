Il Real Madrid vince al 95esimo, segna ancora Bellingham

2-1 al Getafe. L’inglese è al quinto gol in quattro partite. Tre pali del Madrid che giocavano senza Vinicius che si è stirato

È Jude Bellingham la nuova stella del Real Madrid prossimo avversario del Napoli in Champions. Ancora un suo gol – il quinto in quattro partite di Liga – è stato fondamentale alla squadra di Carlo Ancelotti. Stavolta al minuto 95. Bellingham ha raccolto la corta respinta del portiere su tiro di Lucas Vazquez. È stato il gol che ha consentito al Madrid di battere il Getafe 2-1. Getafe che era andato in vantaggio nel primo tempo con Borja Mayoral che ha approfittato di un pasticcio della difesa. Poi si è giocato a una porta. Pareggio Joselu e rete decisiva dell’inglese. Tre i pali colpiti dal Real che ha giocato senza gli infortunati Militao, Vinicius (stiramento), Arda Guler, Courtois, Ceballos, Mendy.

Il Real Madrid è a punteggio pieno: quattro vittorie in quattro partite. Kepa è ancora un portiere poco ancelottiano. Non sappiamo per quanto.

