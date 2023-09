Il Napoli ha peccato di sensibilità nei confronti di Osimhen (Ugolini)

Massimo Ugolini a Sky: «È passato troppo tempo tra la richiesta di rimozione del video da parte del giocatore, e la rimozione»

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport che segue da molto vicino le vicende del Napoli Calcio, è intervenuto per aggiornare sul clima che si respira nella squadra. Questa sera il Napoli ospita l’Udinese e, come confermato dallo stesso Ugolini, Osimhen dovrebbe partire titolare:

«Intanto questa sera Victor Osimhen giocherà: dovrebbe essere in campo. Ed è fra i convocati per Napoli-Udinese. Una situazione molto delicata e spiacevole, tant’è che ha tolto le immagini da Instagram con la maglia azzurra. Un segnale chiaro di un malessere diffuso, manifestato anche dalla reazione a Rudi Garcia».

C’è anche la conferma di una situazione non facile. Il caso è scoppiato ieri sera ma nasce già quest’estate quando De Laurentiis ha tirato la corda per il rinnovo.

«Ricordiamo che il giocatore è alla ricerca del rinnovo e prolungamento da quest’estate. Il presidente l’ha voluto tenere a Napoli, ancora non è stato trovato l’accordo: è evidente che è una situazione non semplice. Sul caso TikTok, si è aspettato un po’ troppo tempo dopo che Victor ha chiesto di rimuovere i video: hanno peccato di sensibilità».

Da tempo il Napolista avverte sulla situazione precaria che coinvolge parecchi giocatori e il presidente del Napoli De Laurentiis. Le parole del direttore Massimiliano Gallo:

“Questa confusione è ovviamente – lo abbiamo scritto fino alla noia – è una logica conseguenza del clima che regna da qualche mese nel Napoli. De Laurentiis, tra le altre cose, ha lasciato aperte le situazioni contrattuali dei calciatori più forti (Osimhen e Kvara) e queste sono le conseguenze. Chiaramente il calciatore non è sereno, anche perché in estate sarebbe voluto andar via. E De Laurentiis dopo vent’anni di presidenza avrebbe dovuto imparare che quando un calciatore vuole andare via, è preferibile lasciarlo andare e monetizzare il più possibile. Lo scandalo Tik Tok è il lascito di un’estate assurda“.

