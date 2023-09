Una novità storica per il club brianzolo, che si unisce alle altre società italiane che già compongono l’associazione dei club europei

Il Monza entra a far parte dell’Eca. Il club brianzolo affiancherà Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Atalanta e Sampdoria nell’associazione dei club europei: un passo storico per la società che appartiene alla Fininvest. Lo stesso Monza annuncia la novità con un comunicato stampa.

«AC Monza entra a far parte dell’European Club Association – ECA, l’organismo di rappresentanza dei Club di calcio professionistici europei, in veste di Networking Club. Una storica partecipazione per il Club biancorosso, che oggi e domani presenzia ai lavori della 30’ Assemblea Generale dell’ECA, in corso a Berlino. A rappresentare il Monza l’Avvocato Francesco De Martino».

