Il Barcellona compila una lista degli errori arbitrali a favore del Real (As)

Il quotidiano spagnolo riporta l’elenco delle ingiustizie che il Barcellona ritiene di aver subito nelle prime quattro giornate

LaLiga è partita solo da quattro giornate, ma il Barcellona ha già la “mosca al naso”, scrive As per presunti torti arbitrali ai suoi danni e a vantaggio del Real Madrid. Il quotidiano spagnoli scrive che “il club ha commissionato una lista comparativa delle ingiustizie che si sono verificate all’inizio della stagione, dove si dimostra chiaramente una deriva a favore del Real Madrid”.

Il club blaugrana considera che neanche l’utilizzo del Var sia riuscito a porre rimedio a tali ingiustizie.

As riporta la lista di tali eventi che “include un totale di quattro decisioni che hanno favorito il Real Madrid e tre che hanno danneggiato il Barcellona.

L’elenco è il seguente: prima giornata, rigore a favore dell’Athletic per non aver fischiato un fallo di Militao (Gil Manzano), rigore non fischiato a favore del Barcellona che fischia invece il mani di Gavi (Soto Grado); secondo giorno, mano precedente di Bellingham nel 1-1 ad Almeria (Sánchez Martínez), due rigori a favore del Barça non fischiati, uno a Lamine e l’altro a Lewandowski (Muñiz Ruiz); terza giornata, gol annullato al Celta per fallo su Kepa (Díaz de Mera), gol di Sorloth in fuorigioco (Hernández Hernández); quarta e ultima giornata, gol di Joselu che viene dopo un precedente fuorigioco posizionale (Melero Lopez).

