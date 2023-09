Garcia: «Non mi aspettavo un secondo tempo così»

A Dazn: «I ragazzi devono imparare che quando non si può vincere almeno non si perde. Se non si centra la porta è difficile segnare»

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la brutta sconfitta rimediata in casa contro la Lazio di Sarri.

Politano ha parlato anche di poca velocità nel servire gli attaccanti, gli esterni

«D’accordo che meritavamo di essere avanti all’intervallo. Ottimo primo tempo, soprattutto inizio gara. Sull’unica uscita della Lazio. hanno fatto gol. Abbiamo pareggiato presto ma nel secondo tempo meno buoni sul palleggio, occasioni create, nel secondo tempo la Lazio meritava la vittoria. Ma visto quanto abbiamo attaccato e creato, il pareggio sarebbe stato meglio. I ragazzi devono imparare che quando non si può vincere almeno non si perde».

«Contro la Lazio meglio essere avanti che dietro sennò devi prendere rischi perché ti esponi, loro hanno attaccanti pericolosi. Siamo stati poco fortunati o forse poco aggressivi in alcune situazioni difensive, Non mi aspettavo secondo tempo così in cui dovevamo gestire meglio la gara. Siamo stati poco precisi in attacco. Nel secondo tempo tanti tiri in porta mai nello specchio, 22 nella partita, così è difficile pareggiare, Bisogna accettare il risultato. Dopo la sosta della Nazionale inizierà la maratona.

«Nel primo tempo siamo stati bravi a mettere pressione, recuperare palloni alti, poi è stato bravo Provedel. Era sicuramente possibile fare meglio in alcune situazioni. Dobbiamo migliorare sull’essere più cinici in area.

Kavartskhelia.

«Anche lui ha iniziato benissimo, poi si è un po’ spento, ha perso un po’ di palloni pericolosi. È tutto normale sul suo tempo di gioco però sono contento, ha dimostrato quanto è un giocatore che può fare a differenza. Buon primo tempo anche per lui, secondo tempo spento come per tutta la squadra»

