Disastro Coppa Davis: Sonego perde dal canadese Galarneau numero 200 del mondo

È il nuovo Szoke sconosciuto ungherese che sconfisse Panatta. L’Italia è sotto 1-0 contro il Canada delle riserve

Chiedi chi era Galarneau anonimo canadese numero 200 della classifica mondiale. Ha battuto Sonego 7-6 6-4 nel primo singolare della partita di Coppa Davis tra Italia e Canada con i campioni uscenti che hanno schierato questo sconosciuto e Diallo numero 158 della classifica Atp. Galarneau nuovo Szoke sconosciuto ungherese che nel 1978 sconfisse Adriano Panatta e alimentò una polemica che non ebbe fine sui giornali. Si alimentò la leggenda che facesse il cameriere.

Torniamo all’attualità. In teoria non ci sarebbe dovuta essere partita, il canadese non ha superato il primo turno di qualificazioni agli Us Open, ultimamente ha perduto anche dall’azzurro Mattia Bellucci. Eppure in Coppa Davis, incredibilmente, si sono invertiti i rapporti di forza. Il torinese, 38 della classifica Atp, è rimasto preda della sindrome della Davis, che tante vittime ha mietuto nel corso della sua storia. Anche oggi che il torneo è diventato una pallida imitazione dell’affascinante competizione che fu.

Sonego ha perduto il primo set al tie-break per 10-8, nella ripresa non è riuscito mai a ridestarsi dal torpore. Almeno fino al 2-4 con palle break del 2-5 per l’avversario. Due anticipi di match-point. Lì Sonego è improvvisamente cresciuto di livello. Ma è durato poco. Galarneau ha avuto un primo match-point sul 5-3 e servizio dell’italiano. E due sul 5-4. E ha chiuso.

Adesso tocca a Musetti e poi al doppio senza Fognini dopo l’esclusione che tanto ha fatto discutere. Se non si porta la vittoria a casa, si prospettano ore complesse per il capitano Volandri. Anche se si resta in gara anche con una eventuale sconfitta.

