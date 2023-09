Di Lorenzo: «Pronti a seguire Garcia, non ci interessa quello che dicono fuori»

A Sky: «Nessun segnale dopo il gol, ho esultato con i miei compagni, la panchina, i miei amici perché sono la parte più bella che c’è nel calcio»

Il capitano del Napoli, autore del primo go azzurro, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Braga

«Risultato importante, In Champions son tutte difficile, parte con una vittoria in trasferta è molto importante»

Hai segnato

«Ho esultato. Non l’ho presa benissimo ma in questi casi magari va bene così»

Bella braccio corale, un segnale?

«Nessun segnale, ho esultato con i miei compagni, la panchina, i miei amici perché sono la parte più bella che c’è nel calcio»

Forse troppa sofferenza nel finale

«Sicuramente dobbiamo migliora in tante fasi della partita, abbiamo sofferto il loro palleggio nel secondo tempo. nel primo tempo potevamo fare qualche gol in più»

Un passo avanti rispetto a Genova?

Ogni partita è difficile, a Genova non è stata la nostra miglior partita e oggi ci siamo rifatti. Sarò una stagione

Pronti a seguire il mister a dispetto di quello che si dice in giro?

«A me e alla squadra non interessa quello che dicono fuori, la squadra è concentrata e quello che dicono non ci interessa»

ilnapolista © riproduzione riservata