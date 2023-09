Cassano: «Scandalosa la risposta di De Laurentiis sul rinnovo di Kvara»

Alla Bobo tv: «Lui è un bravo ragazzo, ma io ti avrei rivoltato lo spogliatoio, avrei spaccato tutto come a Madrid. Lui non l’ha fatto perché è un bravo ragazzo»

Inutile girarci intorno, l’avvio di stagione di Kvara ha deluso e non solo i tifosi desiderosi di vederlo in gol. Il Corriere dello Sport oggi scriveva “Khvicha non è più l’illusionista che spariva e appariva in area tra uomini trasformati in birilli, e non lo è da un po’. Da aprile, se vogliamo; per la precisione dopo la sosta seguita a Torino-Napoli del 19 marzo”

Possibile che anche la situazione contrattuale del georgiano sia da considerare nel quadro complessivo della sua situazione in azzurro. A parlarne alla Bobo Tv, Antonio Cassano

“La cosa più scandalosa è stata la risposta di De Laurentiis sulla notizia del rinnovo di Kvaratskhelia, il presidente ha detto che sono “cazzate”. Lui è un bravo ragazzo, ma io ti avrei rivoltato lo spogliatoio, avrei spaccato tutto come a Madrid. Lui non l’ha fatto perché è un bravo ragazzo

Poi Fantantonio si è scagliato proprio contro il presidente del Napoli:

“Dico solo una cosa a De Laurentiis ‘Chi è causa del suo male..’. Si ha preso una brava persona. Per me non cambierà nulla e con Garcia farà grande fatica”.

Analizzando le difficoltà del Napoli:

“Stanno difendendo male ma le problematiche più grandi sono due. Una è Lobotka che è totalmente estraneo al gioco e Garcia lo ha fatto diventare un problema dopo che è stato il mediano più forte in Europa. La seconda è Kvaratskhelia che ha avuto quella reazione che con Spalletti non avrebbe mai fatto. Il Napoli è diventato anarchico e gioca alla carlona”.

E poi sul fatto che già si gridi al Garcia via

“Non abbiamo scoperto l’acqua calda. Quando hai un genio come Spalletti e lo lasci andare via facendo di tutto per rovinare il giochino costruito”,

